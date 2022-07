Rekordmange søger hjælp ved Patienterstatningen - formand vil forstå tallene bedre

- Det er vigtigt for os, fordi vi jo helst vil fokusere indsatsen på de patienter, som reelt kan være berettigede til erstatning, siger Karen-Inger Bast.



Hun forventer dog, at anerkendelsesprocenten falder, da mange af ansøgningerne fra 2021 handler om covid-19 vacciner, og at mange af dem vil blive afvist, da bivirkningerne er meget milde eller fordi der ikke kan påvises en årsagssammenhæng.

Fejlfrit bliver det aldrig

I Region Midtjylland er formand for hospitalsudvalget Purnima Erichsen (C) nysgerrig efter at forstå tallene bedre.

- Jeg synes jo, det er tankevækkende med den her stigning, men når det er sagt, er jeg nysgerrig på at finde ud af, hvad der ligger bag de her stigninger, for kender vi lidt mere til det, kan vi også gøre tingene bedre, for vi skal selvfølgelig undgå fejl, siger hun og fortsætter:

- Helt fejlfrit kan det nok ikke blive, når vi har med mennesker og et komplekst system at gøre, men kender man lidt mere til de her tal, tror jeg på, at vi kan gøre tingene bedre, siger Purnima Erichsen.