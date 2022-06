Forældre rasende efter vaccineudmelding fra Brostrøm: - Jeg er virkelig skuffet

TV 2 har forelagt Søren Brostrøm forældrenes kritik, og han medgiver, at Sundhedsstyrelsens anbefaling var "kraftig", men at styrelsen også gjorde meget ud af at understrege frivilligheden i tilbuddet over for danskerne.

- Men jeg synes faktisk også, at man som sundhedsstyrelse skylder, at befolkningen kan mærke vores anbefaling. At den er tydelig. Det var ikke nogen forbeholden anbefaling, det var faktisk en anbefaling, vi mente, der var vigtig, siger han til TV 2 og fortsætter:

- Og det er jeg ked af, hvis nogle har opfattet som for stort et pres. Det vil jeg tage med videre og fremover være endnu mere tydelig med at understrege frivilligheden og respekten for fravalget.

Skuffet over den manglende tid til debat

Gitte Larsen oplevede altså Sundhedsstyrelsens vaccinationskampagne som et pres, som hun i dag "har det anstrengt med".