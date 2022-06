Alle danskere over 50 år og særligt udsatte tilbydes fjerde stik

Tirsdag oplyste Magnus Heunicke (S) på Twitter, at varianten er blevet den dominerende i Danmark.

Samtidig oplyste han, at kontakttallet er beregnet til 1,1. Det betyder, at smitten med coronavirus igen er i vækst landet over.

Tirsdag blev over 2.000 danskere konstateret smittet med coronavirus.

Sundhedsordførere bakker op

Partiernes sundhedsordførere har været til orientering forud for pressemødet. Og der er bred enighed om at få lavet en beredskabsplan, så vi ikke risikerer, at smitten overrumpler samfundet igen.