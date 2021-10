Nyd det mens du kan: Smukt efterårsvejr det meste af weekenden

Flot start på weekenden med op til 16 grader

For de mange danskere, der skal tidligt op og på arbejde fredag morgen, er det med at være ekstra påpasselig i morgentrafikken, da en stedvis tæt tåge med en sigtbarhed ned på omkring 100 meter vil genere flere steder.

Langs kysterne kan tågen bliver liggende et godt stykke op ad fredagen. Inde over land vil solen i løbet af formiddagen få bugt med tågen, og dermed give en solrig dag over især de sydlige og østlige landsdele.

Og når weekenden kalder ud på eftermiddagen, bliver det altså med svage vindforhold, solskin og op mellem 14 og 16 grader på termometret.