Myndigheder bør overveje nyt våben mod corona, siger professor

Sammen med fire kolleger står han bag et nyt forskningsstudie, der har undersøgt præcisionen og brugervenligheden ved hjemmetest for coronavirus, som borgere selv udfører.

Studiet har endnu ikke været igennem en fagfællebedømmelse, så konklusionerne skal for nuværende tages med forbehold, siger Lars Østergaard selv.

Resultaterne peger dog på, at hjemmetestene i seks ud af ti tilfælde finder frem til de patienter, som tester positiv for covid-19 med velkendte pcr-tests.

Samtidig tyder forskningen på, at hjemmeselvtestene overhovedet ikke viser falske positiver.

Lange testkøer

I disse dage må danskere landet over væbne sig med tålmodighed, når de ønsker at blive testet for coronavirus.

Værst står det til i Odsherred og Asnæs Kommune, hvor borgerne må vente helt op til otte dage for at kunne få en pcr-test. Vel at mærke selvom de er nærkontakter til en smittet.

Det har mødt kritik fra politisk side, og både de konservative og Enhedslisten har været ude at efterlyse en øget testkapacitet.

Her vil hjemmetest kunne være med til at forkorte testkøerne ude i landet, siger Lars Østergaard.

Han foreslår, at borgere i sogne eller områder med høj smitte eksempelvis kunne få tilbudt hjemmetest.