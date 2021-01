Moderna-vaccinen anbefales godkendt

Modernas vaccine kræver nemlig "kun", at temperaturen ligger på omkring minus 20 grader celcius for, at den bevarer sin virkning, hvorimod Pfizer/BioNTech-vaccinen skal opbevares ved ultrakolde 70 minusgrader.

- De to vacciner er stort set ens, men det kan give en lille fordel i forhold til distribueringen, siger Søren Riis Paludan, der er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.