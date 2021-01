Lukkede butikker sælger varer ved døren: Marie-Louise er nu sin egen webshop

Fra den 25. december og foreløbigt frem til 17. januar skal alle butikker, der ikke sælger enten medicin eller dagligvarer holde lukket.

Men enkelte butikker har øjnet et smuthul, der alligevel gør det muligt for dem at drive butikken under nedlukningen.

For selvom de ikke må lukke kunder ind i butikken, så er det tilladt at sælge varerne på nettet og så udlevere dem i butikkens døråbning.