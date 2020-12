Her er den foreløbige vaccineplan for Østjylland

Mange har ventet længe på, at vaccinen mod COVID-19 ville lande i Danmark, imens andre har været mere skeptiske.

Alt andet lige, så er den her nu: Vaccinen mod coronavirus. Og i januar får alle plejehjemsbeboere i Østjylland, der har lyst, muligheden for at blive vaccineret.

- Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi reducerer antallet af borgere, der bliver syge og dør af det, og det er godt for borgerne. Det betyder også, at presset på sygehusene vil blive mindre - både på covid-afsnittene og på intensivpladserne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Personalet, der møder op på plejehjemmene de dage, hvor der bliver vaccineret, får også tilbuddet. Men det vil ifølge regionsrådsformanden ikke være muligt endnu at vaccinere alt personale.

- Vi har ikke vacciner nok til at give til alle endnu. Vi kan højst give op til halvdelen, siger Anders Kühnau.

Indtil videre er erfaringen, at stort set alle takker ja til tilbuddet på plejehjemmene.

Herunder kan du se en liste over vaccinationsdatoer for første runde i de østjyske kommuner:

02.01.21

Aarhus

Randers

Skanderborg

Favrskov

03.01

Randers

Skanderborg

Favrskov

04.01.21



Horsens

05.01.21

Horsens

08.01.21

Norddjurs

Silkeborg

09.01.21

Silkeborg

10.01.21

Odder

Syddjurs

12.01.21

Samsø