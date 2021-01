OVERBLIK: Disse østjyske kommuner er nu i gang med at vaccinere

Fredag var det Dronning Margrethe, der modtog sit første stik med vaccinen mod coronavirus, og dagen efter er turen så kommet til beboere på plejehjem i Horsens og Favrskov Kommuner.

- Det er lige så fantastisk for os, som det er for et land, der går i gang med at vaccinere. Nu er det vores område, og det er meget positivt at komme i gang. Så må vi håbe, at det vælter ind med et passende antal vacciner, siger Nils Borring (S), der er borgmester i Favrskov Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.