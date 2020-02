Her kan man få fem centimeter sne i nat

Sådan her så der ud i Aarhus-forstaden Højbjerg onsdag den 26. februar. Måske kommer der sne igen i nat. Foto: Danny Høgsholt / Seerfoto

Denne vinter vil gå over Danmarkshistorien som den vådeste og varmeste nogensinde. Det er første gang, vi har haft en vinter med så lidt frost og sne.

I starten kan det falde som regn, men jo længere ind over landet bygerne kommer, og jo kraftigere de bliver, jo mere går de over i slud og sne. Sebastian Pelt, meteorolog ved TV 2 Vejret

Til gengæld slutter den med noget af det vintervejr, som vi stort set ellers ikke har set i hverken december, januar eller februar.

- Det er vintervejr resten af vinteren, alle to dage, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Meget af tiden vil temperaturen dog være over frysepunktet, og det er ikke alle, der vil få sne.

- Det bliver det mest vinterlige, vi har oplevet indtil nu, men det bliver ikke sådan, at det bliver iskoldt og sne over det hele, siger Sebastian Pelt.

VIDEO: Se den seneste østjyske vejrudsigt lige her.

Bygelinje breder sig

Allerede her til morgen faldt der sne flere steder i Østjylland, men det bliver ikke ved det. En ny bygelinje vil brede sig ind over Jylland fra vest i løbet af eftermiddagen og på et tidspunkt ramme det østjyske.

Vinterens sidste krampetrækninger kommer lørdag, hvor et nyt område med blandet nedbør skal op over landet fra sydvest. Sebastian Pelt, meteorolog ved TV 2 Vejret

- I starten kan det falde som regn, men jo længere ind over landet bygerne kommer, og jo kraftigere de bliver, jo mere går de over i slud og sne, forklarer Sebastian Pelt.

Bygerne vil i løbet af natten brede sig længere mod øst, mens de samtidig mister lidt af deres styrke. Der er dog stadig en reel chance for, at man kan stå op til nogle få centimeter sne flere steder i landet.

Her ses sne i en have i Spørring onsdag. Foto: Pernille Hevang/Privatfoto

Mere nedbør lørdag

I Jylland, hvor nedbøren er kraftigst, kan sneen komme op over fem centimeter. Sneen vil smelte de fleste steder fredag, hvor temperaturen igen kommer over frysepunktet.

- Vinterens sidste krampetrækninger kommer lørdag, hvor et nyt område med blandet nedbør skal op over landet fra sydvest, siger Sebastian Pelt.

I forbindelse med nedbørsområdet vil nedbøren tage form som slud og tøsne, men hurtigt gå over i regn.

Derefter vil det milde vejr igen være fremherskende.