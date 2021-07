Flere sygeplejersker udtages til strejke

EM har taget opmærksomhed fra strejke

Arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet Henning Jørgensen bemærker, at denne strejke har været mindre synlig end mange andre.

- Det er en særlig situation, vi har været i efter corona, og så har vi fået fodboldlandsholdet til at optage folks opmærksomhed. Mediebilledet har været et andet end at få sygeplejekonflikten belyst, siger han.

Han mener, at nu hvor EM er slut, vil det blive lettere for sygeplejerskerne at trænge igennem med deres budskab.