Så begyndte strejken: Sygeplejersker får støtte fra Folketinget

Lørdag begyndte strejken for mange østjyske sygeplejersker, og det blev markeret på Rådhuspladsen i Aarhus.

Her fyldte både skilte, slagsange og voldsom frustration over den nuværende situation.

- Det virker politisk noget amatøragtigt, at man ikke kan se nødvendigheden af, at der er tilstrækkeligt med sygeplejersker, og at man siger, at der tilsyneladende er nok sygeplejersker, så vi bare kan løse den lønmæssige problemstilling ved at strejke, siger Anja Laursen, kredsformand i Region Midtjylland for Dansk Sygeplejeråd.