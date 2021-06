Endnu en stor demonstration lørdag: Sygeplejerskerne klar til at sætte hårdt mod hårdt

Lige nu er der gang i en landsdækkende strejke, som startede for en uge side, lørdag d. 19. juni. Sygeplejerskerne er i konflikt med kommuner og regioner i forbindelse med årets lønforhandlinger, og det var også det, dagens demonstration handlede om.



- Efter at have oplevet stemningen nede til dagens demonstration, er jeg blevet bekræftet i, at vi er villige til at gå rigtig langt. Sygeplejerskerne er godt sure og villige til at sætte hårdt mod hårdt, siger Jacob Gøtzsche, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.