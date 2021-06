Østjysk overblik: Så mange patienter og sygeplejersker er omfattet af strejken

Natten til lørdag den 19. juni går sygeplejerskerne i strejke. De fire største østjyske hospitaler i Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens samt Aarhus og Silkeborg kommuner har et nødberedskab på plads.

De fleste af dem har også et overblik over, hvor mange patienter, der forventes at blive berørt, og hvor mange sygeplejersker, der udtages til strejke.

Det viser en rundringning, TV2 ØSTJYLLAND har foretaget tirsdag.