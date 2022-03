Disse husstande kan se frem til at få varmechecken ind ad døren

Endelig gælder checken også for husstande, der i BBR er registeret med ”fjernvarme/blokvarme” i feltet ”varmeinstallation” og som samtidig kan dokumentere, at den primære opvarmningsform i december 2021 var en af følgende:

Gas

Fjernvarme fra et af de fjernvarmenet, der fremgår af listen overfor

Elektricitet, hvis elforbruget i december 2021 oversteg 2250 kilowatt-timer

Muligt at klage

Fordi udbetalingen sker på baggrund af registerdata i stedet for en ansøgningsproces, kan der snige sig fejl ind.

Lovforslaget lægger op til, at det skal være muligt at ansøge bagefter, hvis man mener, at der er blevet begået en fejl i udvælgelsen. Har man omvendt fået pengene udbetalt, og man mener, at det er en fejl fra myndighedernes side, skal de som udgangspunkt ikke betales tilbage.