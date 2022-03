Politiker forsinker hjælp til ukrainske flygtninge

Peter Sørensen fortæller også, at det betyder, at beslutningen og dermed pengene bliver forsinket som minimum med fire dage.

- Vi skal have den sag afgjort og ekspederet, så dem, der kan være presset økonomisk, men løfter en kæmpe samfundsvigtig opgave, kan få hjælp, siger han.

Ifølge borgmesteren vil forslaget om økonomisk støtte gælde med tilbagevirkende kraft fra den 10. marts 2022, hvis det bliver vedtaget.

Mener at beløbet er for højt

Forslaget går på, at ukrainske flygtninge, der selv er ansvarlige for kost og logi, kan få udbetalt 150 kroner per voksen og 75 kroner per barn per dag.

