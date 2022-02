Varmekunder håber, der er check på vej

Ministeriet arbejder på at få udbetalt pengene inden sommerferien.



Regeringen tjener på afgifterne

De Konservative stemte ikke for forslaget. Her mener klima- og forbrugerordfører Mona Juul, at pengene ligger bedre hos forbrugerne.

- Det er sådan, at staten lige nu tjener rigtig gode penge på de høje energiafgifter, og det synes vi faktisk ikke er fair. Vi synes, det er mere rimeligt, at de penge kommer ud til borgerne, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.