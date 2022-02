Varmecheck på vej - men ikke alle får del i pengene

- Vi synes, det er rimeligt, at vi giver den her håndsrækning, fordi det er så unik en situation, vi står i. Vi er ikke vant til at give folk hjælp til at betale den slags regninger i Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) ved præsentationen af aftalen og fortsætter:

- Vi har ikke valgt, som andre har foreslået, at lave en meget bred skattelettelse til alle danskere. Det ville føre til, at vi ville hjælpe mange danskere med et lille beløb. Der er behov for, at det kan mærkes for de mennesker, der får checken.

3.750 kroner per husstand

Ifølge aftalen, der bliver præsenteret fredag, er regeringen, dens støttepartier og Kristendemokraterne enige om at give en målrettet varmecheck.