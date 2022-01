Trak i land med kæmpe prisstigning på varme: Nu er ny regning klar

- Det drejer sig om måden, driften blev sat op på. Det er hele grundlaget for varmeprisen. Vi skal hente besparelser på at optimere driften, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I meddelelsen på hjemmesiden står der, at energiselskabet "med eksisterende udstyr og kompetente medarbejdere kan begrænse prisstigningerne til forbrugerne."

Ny måde at køre varmeværket på

Betyder det, at der ikke tidligere har været kompetente medarbejdere?

- Det er jeg ikke så meget for at sige. Men der er selvfølgelig en grund til, at vi skiftede direktør, formand og kasserer. Nu er der kommet en direktør ind, som kan optimere - selvfølgelig ikke alene, men sammen med dygtige medarbejdere.

Allan Krantz Jensen forklarer, at optimeringen af driften handler om, at man i højere grad vil kigge på, hvordan man smartest kan køre værket.

- Vi kommer til at kigge på priser hele tiden. Det kan ændre sig fra time til time, og så vil der være tidspunkter, hvor vi kører med varmepumper, og tidspunkter, hvor vi kører med gasmotorer. Der bliver virkelig noget at se til for driften, og det handler om at være vågen. Men der er virkelig noget at hente, konstaterer han.

Men hvorfor har det været nødvendigt at udtrykke mistillid og afskedige de tre nøglepersoner?

- Der har tidligere været et andet fokus på driften. Det har handlet om, hvordan de syntes, produktionen skal køre. Det bundede i måden, de har valgt at køre det på.