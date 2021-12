Østjysk politiker efter varmeprischok: - Ministeren skal på banen

Derfor vil han nu rette henvendelse til energi- og skatteministeren for at spørge ind til mulighederne for en løsning, der kan hjælpe på de svimlende varmeregninger.

Han mener, at pengene dertil skal findes i statskassen:

- Jeg synes, at vi er nødt til at kigge på, hvad det er for et milliardbeløb, som staten indkasserer på øget afgifts- og momsindtægter netop på grund af de her stigninger i forbrugerpriserne. De penge, mener vi i Dansk Folkeparti, skal bringes i spil i forhold til at lægge et loft over, hvad de her energistigninger kan komme til at betyde for den enkelte husholdning, siger Hans Kristian Skibby.

Han foreslår at lave et loft over afgiften for forbrugerne, så når forbrugeren modtager en regning på et vist antal MWh i forhold til kvadratmeter, så skal forbrugeren kunne blive moms- og afgiftsfritaget, for hvad der ligger over en vis grænse.