Jysk trækker sig fuldstændigt fra Rusland

Efter fire uger med midlertidig lukning har Jysk taget en beslutning om at lukke sine butikker i Rusland permanent.

Det markerer samtidig et endeligt farvel til Rusland for den danske kæde. Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse.

Jysk har 13 butikker i Rusland. Den første åbnede i 2020.

- Vi kom til Rusland med den hensigt at give et godt tilbud til den russiske befolkning, siger Jan Bøgh, administrerende direktør i Jysk.

- Vi havde en fantastisk start i Rusland, hvilket jeg kun kan rose alle involverede kolleger for, men i den nuværende situation ser ledelsesteamet og vores ejere ikke noget alternativ til at lukke vores aktiviteter i Rusland.

Jysk har lejet sig ind i butikslokaler i Rusland. Derfor har kæden de seneste dage været i dialog med udlejere af lokalerne i forhold til at indgå en aftale om lukning.

Før Jysk lukker sine butikker helt, vil de fra 31. marts genåbne for en periode for at gennemføre et ophørsudsalg. Det skal tømme butikkerne for produkter.

Når produkterne er solgt, lukker butikkerne permanent, oplyser Jysk.

Til TV2 ØSTJYLLAND fortæller virksomhedens kommunikations- og CSR-direktør Rune Jungberg Pedersen, at den først så tiden an. Men da situationen i Ukraine ikke ser ud til at ændre sig med i den nærmeste fremtid, bliver det ikke relevant at genåbne butikkerne i Rusland.

- Jysk er rigtig stor i Ukraine, og det gør det til en svær situation også at være i Rusland. Derudover er der også praktiske ting, der besværliggør det. Blandt andet fordi det er svært at få vare frem og tilbage, siger Rune Jungberg Pedersen.

Han tilføjer, at han og virksomheden er kede af det på vegne af deres medarbejdere og nu tidligere kunder i Rusland.