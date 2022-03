Bestseller-milliardær må vige førsteplads for ny rigmand

Han udgør sammen med Bestseller-ejeren og fire medlemmer fra Lego-familien Kirk Kristiansen de seks danskere på Bloombergs liste over verdens 500 rigeste.

Tilsammen har de i år haft et formuefald på næsten 7 milliarder dollars. Det svarer til 47 milliarder danske kroner.



Donerer millioner

Trods de røde tal donerede Bestseller i starten af marts 100 millioner kroner til den humanitære indsats under krisen i Ukraine.

På Linkedin skrev koncernen desuden, at medarbejdere, som har brug for at tage fri for at støtte og hjælpe ukrainerne, kan gøre det med løn.