De ekstra feriepenge kan koste varmechecken

Det bliver den samlede hustands indkomst for to år siden, der kommer til at afgøre, om man kan få udbetalt den skattefri varmecheck som kompensation for de himmelfarende energipriser.

Det fremgår af et lovudkast, som netop er sendt i høring, skriver Jyllands-Posten.

Men netop i 2020 fik mange danskere udbetalt feriepenge.

Og det kan ende med at have betydning for, om en hustands samlede årsindkomst ligger over grænsen, påpeger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketank Cepos.

2,3 millioner borgere fulgte regeringens anbefaling og fik udbetalt de indefrosne feriepenge.