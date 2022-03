Butikker varsler yderligere prisstigninger på dagligvarer

Priserne på en række dagligvarer er allerede steget. Eksempelvis er prisen på raps- og solsikkeolie steget med 41 procent på et år. Pasta ligger 24 procent højere end for et år siden.

Råvarerne i begge produkter stammer i høj grad fra Rusland og Ukraine, hvor forsyningskæderne grundet krigen nu er blevet usikre.

Også prisen på smør er gået i vejret, og er på fem uger steget med 15 procent. Fløde og mozzarellaost er steget med ni procent.

Finansministeriet kom mandag med en forudsigelse om, at inflationen i Danmark vil ramme et sted mellem 3,9 og 5,5 procent i år.