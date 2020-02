Det våde vejr fortsætter: Her falder regnen de næste dage

Der er god grund til at finde paraplyen frem over hele Østjylland. Foto: Sarah Christine Nørgaard - Ritzau Scanpix

Regn, regn og atter regn.

Der er ikke meget variation i vejrudsigterne i disse dage, og allerede nu er der faldet 95 millimeter regn i gennemsnit landet over i februar. Det er halvanden gang mere end det normale for hele måneden (38 millimeter), og vi nærmer os rekorden fra 2002 på 109 millimeter.

Da jorden er mættet, vil en stor del af den regn, der falder, løbe direkte ned i de danske åer, som mange steder går over deres bredder både i Jylland og på Fyn. Det giver oversvømmelser mange steder i landet.

Prognose af regn i løbet af lørdagen. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Lørdag: Først regn - så kraftige byger

Lørdag morgen regner det især i de østlige egne, men det klarer forholdsvist hurtigt op. Det bliver dog ikke rigtig tørvejr af den grund. Fronten med regn bliver efterfulgt af byger, som stedvist kan være kraftige. Ovenstående prognose viser generelt mellem 5 og 10 millimeter, men da det er kraftige byger, kan der lokalt falde noget mere. Nogle af bygerne vil i eftermiddag og aften være med hagl.

Søndag vil et større regnvejr løbe lige syd om Danmark, så her holder det stort set tørt det meste af dagen. I syd ventes der at falde mellem 2 og 5 millimeter regn.

Prognose af regn i løbet af søndagen. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Kraftigt regnvejr på mandag

Mandag vil et hidsigt lavtryk nord for Skotland sende et større regnvejr ind over Danmark om aftenen. Tirsdagen er med byger, og måske vil et nyt lavtryk ankomme på onsdag.

Der er derfor heller ikke opmuntrende tegn til de områder som lider af oversvømmelser i øjeblikket. Tværtimod vil vi se flere nye steder med oversvømmelser.