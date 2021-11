Tidligere muslim stiller op for Kristendemokraterne

I de fleste kommuner i Midt- og Vestjylland er langt de fleste navne på partilisterne danske. Og det gælder også for Malthe Broe, som man kan finde på listen over kandidater for Kristendemokraterne i Silkeborg Kommune.

Men bag det danske navn, gemmer der sig en usædvanlig historie.

For Malthe Boe flygtede nemlig fra Afghanistan for tolv år siden med sin muslimske familie, men da han mødte sin kæreste i Danmark, valgte han at konvertere til kristendommen – og desuden har han også valgt at ændre sit navn.