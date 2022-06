Her er straffen: 23-årig tog kvælertag på ekskæreste, stak af fra politiet og meldte sig selv

Det skulle vise sig at blive kvindens redning. For da ambulancepersonalet ankom til banegården blev de mødt af en utilfreds mand, der fik dem til at kontakte politiet, som kvitterede med at sigte manden for vold og trusler.

Stak af fra politiet

Den 23-årige mand blev derfor anholdt, men efter kun to dage formåede han at stikke af fra politiet, da han skulle overflyttes til en anden afdeling.