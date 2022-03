Efterlysning: Voldssigtet stikker af fra politiet

Betegnes ikke som farlig

Onsdag forsøgte Mads Monse Ammitzbøll Nielsen så ifølge politiet at opsøge sin tidligere samlever, som han er sigtet for at true og udsætte for vold.

- Vi betegner ikke den eftersøgte som decideret farlig, men der er ingen grund til at tage kontakt til. Hvis man ser ham, skal man bare ringe til politiet, siger Jens Ole Pedersen.