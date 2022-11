Elias og vennerne har plantet 3200 træer i Eriksborg - her kommer skov før huse

Teknikken med skovl og spade havde han også rigtig godt styr på.

- Man graver et hul, der passer. Så holder én anden person planten, mens man dækker det til. Når man har dækket det til, tramper man rundt om det, så det sidder godt fast. Så har man et træ, fortæller han.

Formålet med plantningen af træer er at skabe et rekreativt område for Eriksborg-bydelens kommende beboere og være med til at beskytte fremtidens drikkevand og optage CO2.

1. klasseseleven er også helt med på ideen om at plante flere træer.

- Fordi så kommer der mere ilt i verden, fortæller Elias Fisker.