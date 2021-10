Dømt for at sætte ild til lejlighed

Anklagemyndigheden gik efter tre år og 11 måneder, men retten var altså ikke helt enig.

- Jeg er tilfreds med, at han blev fundet skyldig i brandstiftelse. Uanset at retten ikke var helt enig med min påstand, så synes jeg, at dommen viser, det bliver straffet hårdt, hvis der opstår fare for andre, siger Jakob Kjær Ratz.

Den dømte har anket dommen.