Per dropper 112 og går all in på dyrevelfærd

- Nej, det rører mig overhovedet ikke. Sådan noget har vi politiet til at tage sig af. Jeg er blevet vant til trusler, når jeg for eksempel har været ude i Gellerup om natten for at tage billeder. Hvis man vil deltage i det, så skal man også være klar til det, siger han.

Bliver aldrig aktivist

Tidligere har Per Øxenholt sagt, at han ikke er aktivist, men blot "dagligt har taget billeder fra Molslab". Han holder fast i, at han ikke har noget med aktivismen at gøre og aldrig har haft det.

- Jeg har aldrig været aktivist og bliver det heller ikke. Jeg tager afstand fra det der med at klippe hegn over og fodre dyrene. Det er ikke løsningen. Jeg går ind for at dokumentere med mine billeder. Mit våben er mit kamera, siger han.

Alligevel giver beslutningen ham mere frihed til at trutte rent flag.

- Min holdning er, at det er noget svineri, de (Molslaboratoriet, red.) laver, og nu vil jeg bruge tid på at grave i det, siger han.

Trænger til mere søvn

Per Øxenholt ser frem til, at telefonen ikke helt så tit skal op af lommen. Og til mere søvn.

- Jeg sover stort set aldrig. Med 112 er man på hele tiden. Sker der en ulykke klokken lort om natten, så er det jo op og få sendt en fotograf af sted, hvis man ikke selv skal af sted, siger han.

Telefonen bipper cirka hvert andet minut med en alarm, som han skal forholde sig til.

- Og så står jeg op klokken 4-4.30 for at se, om der er kommet noget, som skal sendes rundt til medierne.

- Det bliver dejligt, at telefonen bliver rolig, tror jeg.

Per Øxenholt lægger 112-billederne på hylden 1. januar 2023. Derefter tager han til Bornholm for at dokumentere forholdene for bisonokser, som ifølge ham trænger til at blive kigget på.