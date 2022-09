Molslaboratoriet frikendt

Det vakte hidsig debat i begyndelsen af august, da en video fra Molslaboratoriets rewildingsprojekt i Mols Bjerge ramte internettet. På videoen kan man se seks tyre jagte to køer, som de deler indhegning med.

Særligt den del, hvor en tyr bedækker en ko, der forsøger at komme væk fra situationen, vakte stærke følelses blandt blandt politikere og brugere på sociale medier.

Video og billeder gik sin tur i samtlige større danske medier, og kritikken af Molslaboratoriet var massiv.

Dansk Galloway Foreningen kritiserede i stærke vendinger, at man havde ladet to køer gå med seks tyre.

- Det har slet ingen gang på jord. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man har gjort det. Det er så amatøragtigt, som noget kan være, sagde formand Gert Dalbjerg.



Ikke nogen problemer

Nu er myndighedernes konklusion klar i sagen. De deler ikke opfattelsen af, at der er begået fejl fra Molslaboratoriets side.

Det forklarer Fødevareminister Rasmus Prehn i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

'Billederne og videoerne kan forekomme voldsomme, for det er ubehageligt at se en ko blive jagtet på den måde af artsfæller,' anerkender ministeren, inden han overladet ordet til Fødevarestyrelsen:

”Fødevarestyrelsen kan oplyse, at en episode som den omhandlede på Molslaboratoriet, hvor en flok unge tyre jagter og forsøger at bedække en ko, ikke i sig selv betyder, at der er tale om en overtrædelse af dyrevelfærdsloven.'

Ingen brud på loven

Ifølge styrelsen kan den slags forekomme, når 'reproduktive dyr' går i indhegning sammen. Det afgørende er, at der bliver ført tilstrækkeligt opsyn med dyrene, og at der reageres, når der er behov for det.

Efter episoden blev tyrene fjernet fra køerne, og fire af tyrene blev skudt for at undgå gentagelser. Molslaboratoriet beklagede sagen, men mente, at de havde handlet så hurtigt, som det var muligt.

Det finder styrelsen ikke grund til at anfægte.

Fødevarestyrelsen oplyser, at den har været i kontakt med Østjyllands Politi, der har fået tilset koen, der blev bedækket, af en dyrelæge. Koen havde efterfølgende ingen skader.

Og dermed slutter sagen, set fra myndighedernes side:

'Fødevarestyrelsen har været i kontakt med Molslaboratoriet om situationen, og sagen giver ikke anledning til yderligere opfølgning fra Fødevarestyrelsens side'