Kvægformand revser Molslab: - Amatøragtigt

Debatten om dyrenes velfærd på Molslaboratoriets rewildingprojekt på Mols har igen taget fart, efter nye billeder og video fra Øxenholt Foto viser, hvordan to køer i forskellige situationer er blevet jagtet rundt af seks tyre.

Nu melder endnu en kritiker sig. Formanden for Galloway Foreningen Danmark er forarget over, at man på Molslaboratoriet har ladet seks tyre gå sammen med to hunner.

- Det har slet ingen gang på jord. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man har gjort det. Det er så amatøragtigt, som noget kan være, lyder kritikken fra Gert Dalbjerg.

Smider sig ned for at få fred

Han har selv arbejdet med Galloway-køer - den samme type køer, som besætningen på Mols er - i 25 år.

- Du kan godt have seks tyre til at gå sammen - eller 20 for den sags skyld. Men så må der ikke være hundyr imellem. Så holdes kønsdriften nede, og så slås de ikke. Så får de et normalt hierarki i flokken. Så snart et hundyr blandes ind i det, så stiger kønsdriften. Så vil tyrene nederst i hierarkiet jage med hundyrene for at få dem væk, forklarer Gert Dalbjerg.