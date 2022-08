Seks tyre fjernet fra Molslaboratoriet - fire af dem skudt

Ifølge Bo Skaarup, museumsdirektør ved Naturhistorisk Museum, som også driver Molslaboratoriet, er det gået galt i og med, at tyrene har forgrebet sig på de to køer.

- Og når jeg siger forgrebet sig, er det jo ikke fordi, de har gjort noget, de ikke er programmeret til. Når to køer er brunstige, og seks tyre finder ud af det, går der sex i hjernen på de her seks tyre, siger museumsdirektøren, som også forklarer, at det handler om rod i tyrenes hierarki.

- Normalt vil der i et dyrehold være en naturlig rangorden, et hierarki, og en alfatyr ville sådan holde de andre tyrer på afstand, men det har den øjensynligt ikke kunnet, og derfor er der gået rod i det, siger Bo Skaarup, der dog mener, det udspillede scenarie var for meget.

- Det er jo ikke i orden, at to køer på den måde skal drives rundt i et relativt område, men ikke får fred og ro og især ikke den ko, der har en kalv, siger Bo Skaarup.

Fire tyre skudt

Derfor greb Molslaboratoriet tirsdag ind og fjernede de seks tyre fra arealet, hvor køerne går, så køerne kan få fred.

Har I reageret i tide?

- Altså det mener vi jo, og der er ikke noget, der på nuværende tidspunkt indikerer, at vi ikke har reageret i tide. Man sætter ikke ind med det samme. Man venter lige et øjeblik og ser, hvor det her hierarki er henne. Er det fordi førertyren lige er fraværende, eller er det noget andet, der gør sig gældende, og hvis ikke der opstår en naturlig rangorden igen, er det med at sætte ind hurtigt, og det gjorde vi i går, siger museumsdirektøren med ansvaret for kreaturerne.