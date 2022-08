Aarsleff lander milliardordre på dansk byggeri

En ordre i milliardklassen er tikket ind hos Aarsleff. Det har entreprenørvirksomheden fra Aarhus i dag offentliggjort i en meddelelse til Nasdaq Copehagen - også kendt som Københavns Fondsbørs.

2,4 milliarder lyder ordren på, og for det skal Aarsleff udføre alt jord- og betonarbejde på projektet. Det indebærer både håndteringen af store mængder jord, sand og grus, fremgår det, men også "etablering af kilometervis af ledningsgrave med installation af ledninger og rør"

Udover det skal Aarsleff designe, producere og installere 3000 betonelementer samt støbe flere tusinde kubikmeter beton på stedet.

Påvirker ikke årets resultat

Hvem Aarsleff skal bygge for, fremgår ikke af fondsbørsmeddelelsen. Her omtales ordregiveren blot som en stor multinational virksomhed. Det har dog tidligere været omtalt, at Facebook har opført et stor datacenter ved Odense, og at datacentret også skal udvides.