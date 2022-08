Vil kalde minister i samråd om Molslab: - Ekstremt skræmmende billeder

Imod naturnationalparker

Det er absolut ikke første gang, Venstre og Michael Aastrup Jensen forholder sig kritisk til dyrevelfærd. Partiet er imod de kommende naturnationalparker.

- Det her er et led i den diskussion, og derfor kalder vi ministeren i samråd igen. Fordi vi er nervøse for, at naturnationalparkerne kommer til at have den modsatte effekt af, hvad meningen er. Vi er bange for, at det går ud over dyrevelfærden og at brugere af områderne ikke længere kan bruge dem, forklarer han.

- Vi håber, at de seneste billeder fra Mols kan få ministeren til at vågne op, slår han fast.