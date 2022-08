Poul Krebs har spillet sin sidste sang på Smukfest

Han mener, at han med sit festival-exit, nu slutter på toppen. At både han selv og publikum sang de sidste sange sammen i kor under bøgetræerne så godt, som de kunne gøre det.

Men det, at spille på en festival, kræver indre vogne læsset med fuldtopladet batteri.

- At spille på festivaler er en kombination af nogle energier, hvor publikum kommer med en energi, og vi har en energi. Vi skal forsøge at holde de samme levels, så det giver en elektricitet, der gør, at folk husker det.

- På en koncert trækker man kun dem, der på forhånd har valgt, at de gerne vil ind at høre det, ind. Det er en kæmpe forskel, siger han.