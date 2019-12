Forlystelsespark søger hundredevis af nye ansatte

Der skal folk til at holde en stor forlystelsespark kørende. Derfor er Djurs Sommerland nu på jagt efter 650 ansatte.

Det gør optakten til en ny sæson en hel del nemmere. De kender rutinerne. Michael B. Nielsen, direktør, Djurs Sommerland, om de mange genansøgere

De skal i sæsonen 2020 bemande forlystelser, gøre rent, servere mad og meget andet.

- En hel del af dem, vi ansætter, vil være studerende i alderen fra 9. klasse til universitet. Dem bruger vi i skoleferierne, siger direktør i Djurs Sommerland, Michael B. Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han håber og regner med, at der vil være rift om de mange jobs. I sidste sæson var der 1400 ansøgninger til de også dengang 650 stillinger.

Og man ved allerede, at 85 pct. af sæsonarbejderne i år også søger et job til næste år.

- Det er vi naturligvis ekstremt glade for, det gør optakten til en ny sæson en hel del nemmere. De kender rutinerne, siger Michael B. Nielsen.

Søger både ung og gammel

30 pct. af de ansatte i Djurs Sommerland er under 18 år, og af de resterende er omkring 50 over 60 år.

- Kombinationen mellem unge og ældre har vist sig at være rigtig god i vores teams, forklarer direktøren.

Ansøgningsfristen for at søge sæsonjob i Djurs Sommerland er den 6. januar. I slutningen af januar afholder parken en stor audition, hvor de helt rigtige kandidater findes.

Her kan du læse meget mere om de jobs, som Djurs Sommerland søger ansatte til.

I sommer fulgte TV2 ØSTJYLLAND et par stykker af de mange ansatte i sommerlandet på en almindelig arbejdsdag.

Jeg synes virkelig, at alle har et godt samarbejde herude, uanset om vi er unge eller gamle. Else Jacobsen, tidligere ansat, Djurs Sommerland

Her var der enighed om, at sammenholdet er det vigtigste på arbejdspladsen.

- Jeg synes virkelig, at alle har et godt samarbejde herude, uanset om vi er unge eller gamle. Vi er venner på Facebook, og jeg hører stadig fra dem, der har arbejdet her for flere år siden, sagde en af de ældre ansatte, 73-årige Else Jacobsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jobbet har udviklet Celine

Og samme opfattelse har Celine Minna Darum, der i sommer var operatør i Djurs Sommerland.

Selvom hun kun er 22 år, har hun arbejdet i sommerlandet de seneste seks somre.

- Det er det stærke sammenhold, der får mig til at komme tilbage. Vi når at bygge en ny familie hver eneste sommer, og det gør bare fællesskabet utroligt stærkt, lød det fra Celine Minna Darum.

Hendes arbejde i Djurs Sommerland har ud over nye venner også betydet, at hun har udviklet sig som menneske.

- Jeg var meget stille i begyndelsen, men jeg er blevet mere udadvendt ved at arbejde her. Det er på grund af det stærke fællesskab, og det betyder, at jeg er blevet meget mere tryg ved at møde nye mennesker, forklarede hun.