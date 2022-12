Forbund ekskluderer medlem: Krænkede og talte nedladende

Hovedbestyrelsen i forbundet besluttede i weekenden at ekskludere et medlem af foreningen efter gentagnede gange at have krænket og talt nedladende overfor et medlem af hovedbestyrelsen.

Det var en enig bestyrelse, der ekskluderede medlemmet. På forbundets hjemmeside udtaler formand Claus Lind Christensen.

- Det pågældende medlem er gået langt over stregen i måden at behandle og omtale et hovedbestyrelsesmedlem, og det har vi nu taget konsekvensen af, siger han.

Formanden mener, der er højt til loftet i forbundet med plads til uenighed, men i denne sag er det nu ekskluderede medlem gået for langt.

- Man må gerne være uenig i den politiske linje, men man skal være det på en ordentlig måde. Vi vil ganske enkelt ikke acceptere chikanerende opførsel overfor hverken frivillige eller ansatte i Danmarks Jægerforbund, understreger formanden.



- Det skal være sjovt og trygt at bruge sin fritid på jagtens sag, og derfor slår vi hårdt ned, når nogen ganske groft underminere vores fællesskab og vores værdisæt om at behandle hinanden med respekt og ordentlighed, siger formanden.



Forbundet oplyser, at det ekskluderede medlem er fra Sjælland.