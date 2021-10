132 år gammel slagterbutik reddet: Slagter Kruse overtages af ungt par

Mens den 27-årige slagtermester Jeppe Solgaard kommer til at stå for driften af butikken, kommer 24-årige Paula Weigel, der studerer til bioanalytiker, til at stå for den økonomiske del.

- Grunden til at vi søgte her, er fordi, at vi finder stor glæde ved at være på Mols og samtidig synes vi, at hele historien omkring butikken og dens 132 år er spændende. Vi har blod på tanden og masser af idéer, fortæller Paula Weigel.