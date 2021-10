Succeskøbmand stopper efter tre gode år

Definitivt mål nået

Han kan se tilbage på tre succesfulde år, som begyndte med en viden om, at det var en butik i vanskeligheder, han overtog ledelsen af i Hylke.



- Det er ingen hemmelighed, at det var en butik, som skulle træde vande hele tiden for ikke at drukne. Det var jeg klar over, da jeg kom hertil. Hvis vi ikke kunne udvikle, så ville vi komme til at afvikle, siger Brian Mossalski Nielsen.

Som nævnt var målet at blive til en Min Købmand. Og det mål blev indfriet i starten af året.

- Vi var proaktive fra dag ét, blandt andet på sociale medier. Vi fik hurtigt en følgeskare, som var fem gange så stor, som den var til at begynde med, fortæller han.

Brian Mossalski Nielsen har også brugt adskillige timer på at blive lokal købmand uden at bo lokalt, som han udtrykker det.

- Jeg har brugt mellem 60 og 80 timer om ugen på det. Det har krævet, at man blander sig i det lokale liv og gider det. Ellers er det svært at få succes, forklarer han.

Det har også betydet ture til Hylke "uden for købmandens åbningstid", men det må man altså ifølge Brian Mossalski Nielsen tage med, hvis man vil have succes som lokal købmand uden at bo lokalt.