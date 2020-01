Borgmester chokeret: - 55 millioner kroner er jo helt vildt mange penge

Det er ikke svært at se på borgmesteren i Skanderborg Kommune, at det kom som et chok, at Regeringen vil have kommunen til at afgive 55 millioner kroner ekstra om året i udligningssystemet. Vi fulgte ham hele dagen op til, at den hårdtslående besked kom.

Skuffelsen og overraskelsen var til at få øje på i Skanderborg-borgmester Frands Fischers ansigt, da han fredag klokken 14.40 modtog et længeventet og afgørende opkald.

- Det var godt nok meget.

Sådan lød de første ord, der kom ud af borgmesterens mund, da han fik beskeden om, at Regeringen i deres nye forslag til en udligningsreform vil have Skanderborg Kommune til at betale 55 millioner kroner ekstra årligt til fælleskassen.

- Jeg er næsten i chok. Det er jo helt vildt mange penge, vi skal ud og finde på drift og på service, da vi forvejen er besparet, siger Frands Fischer (S), borgmester i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kan du få overblikket over, hvor meget ekstra de østjyske kommuner skal modtage eller betale, hvis Regeringens forslag til en ny udligningsreform bliver en realitet.

De 55 millioner kroner kommer oveni de 329 millioner kroner, som Skanderborg Kommune i forvejen betaler, sådan som det nuværende udligningssystem ser ud.

- Det her havde jeg ikke set komme, og jeg synes, det er uretfærdigt, det er alt for hårdt, siger Skanderborg-borgmesteren.

Overgik værste anelser

Regeringen fremlagde sit forslag til en ny udligningsreform torsdag, og allerede der blev sløret løftet for, at kommuner som Skanderborg ville komme til at punge ud i et større omfang, end de gør i dag.

Men beløbet kendte Frands Fischer (S) altså ikke, da han stod op fredag morgen. Derfor har dagen i høj grad været præget af spænding og nervøsitet.

- Det, der er på nethinden, er, hvornår de tal kommer, hvornår vi får noget at vide. For der er jo en himmel til forskel på, om vi ender med at skulle betale 5-10 millioner mere, eller det er 40-50, sagde borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND først på eftermiddagen fredag.

Her modtager Frands Fischer (S) det opkald, han har ventet på hele dagen. Udfaldet var ikke, som han havde håbet. Tværtimod.

Da tallene endelig kom, viste det sig altså, at hans værste anelser blev overgået, og det kommer han ikke til stiltiende at acceptere.

- Det betyder, at jeg har noget, som jeg skal have råbt op om de næste par uger, eller hvor lang tid det kommer til at tage, siger Frands Fischer (S).

Det er selvom, det er hans egne partifæller, der står bag forslaget.

- Det er uretfærdigt, og det kommer vi til at råbe op om. Sådan er det at være en del af et stort parti. Så råber vi nogle gange af hinanden.

Ekspert: Træk vejret, kommuner

Regeringens forslag til en ny udligningsreform skal nu diskuteres mellem partierne på Christiansborg. Intet er altså endeligt endnu, understreger en ekspert i kommunale forhold.

- Det er vigtigt, at kommunerne venter med at trække i arbejdstøjet, siger Roger Buch, der er forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Også den tidligere regering forsøgte at ændre udligningssystemet, men det lykkedes ikke.

- Der var mange, der troede, at man fik en aftale under Lars Løkke, men den kom ikke. Og der var der sådan set nogle kommuner, der allerede var i gang med festen og havde brugt nogle af de penge, de regnede med at få, men som så ikke kom alligevel, siger Roger Buch.

Med det in mente opfordrer han kommunalpolitikerne til at trække vejret, indtil en endelig aftale er landet i Folketinget.