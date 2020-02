Væltet træ spærrer skinnerne - kan betyde forsinkelser

Opdatering lørdag kl. 11:30 Banedanmark oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at træet nu er fjernet. Arriva oplyser, at der stadig kan være forsinkelser på strækningen.

Et væltet træ skaber lørdag formiddag problemer for togtrafikken på ruten mellem Skanderborg og Herning.

Det oplyser Banedanmark på twitter.

Træet er væltet mellem Funder og Silkeborg, og da togene ikke kan passere, er der i stedet indsat togbusser på strækningen mellem Silkeborg og Engesvang.

Banedanmark oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at deres folk er på vej til stedet for at fjerne træet fra skinnerne. De kan dog endnu ikke fortælle, hvornår problemet forventes at være løst.

Trafikselskabet Arriva, der driver togene på strækningen, oplyser, at træet kan betyde forsinkelser for passagerne.

Et træ er væltet ned i sporet mellem Silkeborg og Funder, så der kører ingen tog mellem de to byer, indtil vi får det fjernet.

Færgeafgange aflyst

Det er ikke kun togtrafikken, der bliver berørt af lørdagens blæsevejr. Også Samsøfærgen er påvirket og har måtte aflyse resten af dagens afgange.

Det oplyser Samsø Rederi på twitter.

Rederiet forventer umiddelbart normal sejlads igen søndag, men opfordrer rejsende til at holde øje med rederiets hjemmeside og Facebook-side.

Andre færger sejler planmæssigt

Selvom afgangene til og fra Samsø bliver indstillet resten af lørdagen, ser resten af færgetrafikken i Østjylland ud til at fortsætte som planlagt.

Molslinjen oplyser på sin hjemmeside, at der sejles planmæssigt.

Hos Tunø-færgen og færgen til Endelave er der heller ikke nogen meldinger om aflysninger.