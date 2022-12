Utæt tag og rådskader: Skal finde millioner til renovering af museum

For tiden holder Museum Jorn lukket, men det skyldes dog ikke skaderne på bygningen, men - sagt med et smil – en brist hos danskerne. Museum Jorn holder nemlig altid lukket en måneds tid fra medio december til medio januar.

- Det er desværre gået op for os, at der er mennesker i Danmark, der tænker mere på jul og gaver end på Jorn og Kirkeby, siger Jacob Thage med et glimt i øjet.

Kan få konsekvenser for museet

Af sagsfremstillingen til byrådet fremgår det også, at Slots- og Kulturstyrelsen, der blandt andet fører opsyn med danske museers varetagelse af samlinger, er opmærksomme på bygningsproblemerne på Museum Jorn.

- Museet får stor kritik af de akutte bygningsmæssige udfordringer som indtrængende vand, råd i konstruktioner og defekte solfilm/uv-filtre i ovenlys, står der i byrådets dagsorden.

Styrelsen har således allerede givet anbefalinger, der i stedet kan blive til påbud, hvis der ikke gøres noget nu. Det kan blandt andet betyde, at museet kan få svært ved at låne danske og internationale værker til fremtidige udstillinger.

Byens samling - byens regning

At regningen for renoveringen lander hos kommunen, skyldes ifølge Jacob Thage, at Asger Jorn i sin tid netop overdrog sin kunstsamling til byen. Derfor skal byen også betale for renoveringen af museets fløj fra 1982.

Silkeborg Kommune og Museum Jorn ejer i fællesskab bygningerne, men driften, og altså herunder huller i taget, er kommunens opgave.

Ifølge byrådsdagsordenen bliver der aktuelt indhentet tilbud på renoveringen af museet.

- Såedes at arbejderne i givet fald kan opstartes i starten af 2023, fremgår det.

De over otte millioner kroner til akutrenoveringen skal findes et andet sted i næste års budget, og det ser ud til at kunne få betydning for bevillingen til en ny hal ved Sølystskolen, som i stedet for at modtage knap 14 millioner til halbyggeriet i 2023 må nøjes med knap seks millioner. De øvrige otte millioner til en ny hal skal så formentlig findes på 2024-budgettet.