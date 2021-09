Museum drømmer stort: Vil bygge nyt for 700-800 mio. kr.

Årsagen er ganske simpelt, at der ikke er plads i de nuværende rammer. Derfor har Museum Jorn planer om et nyt, stort museum i Silkeborg, så der bliver mere plads i udstillingen.

Ny placering i byen

Udover, at flere af den verdensberømte kunstners værker kan komme frem i lyset, så skal det nye museum placeres lige midt i Silkeborg og binde byen og kunsten bedre sammen.

- Vi tror, at den fantastiske placering, vi taler om ned til Silkeborg Langsø, kan give museet en helt anden betydning for byen, for byens liv, ja for hele regionen, siger Jacob Thage.

Opgaven med at få idé til at blive til virkelighed er landet hos arkitektfirmaet Arkitema, og et nyt Museum Jorn vil koste mellem syv og otte hundrede millioner kroner.