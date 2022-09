Museum Jorn skal have ny direktør

Det historiske Museum Jorn i Silkeborg skal på jagt efter en ny direktør.

Jacob Thage har nemlig efter efter valg ønsket at fratræde sin stilling, oplyser museet.

Museet har dog god tid til jobsamtaler, fratrædelsen gælder nemlig først fra 31. marts 2023. Han har været direktør på Jorn siden 2008.

Jacob Thage skal i stedet være seniorforsker på museet og arbejde på et forskningsprojekt Asger Jorn og Guggenheim.

Ifølge Museum Jorns pressemeddelelse har direktøren i flere år ønsket at bruge mere tid på forskning, men det har først været muligt nu.

Derfor er den afgående direktør glad for, at bestyrelsen har været med på at finde en seniorforskerstilling frem til 2024.

- Museets samling er efterspurgt over hele Europa, og Museum Jorn er nu i stand til at gennemføre en markant international udstillingslinje med udgangspunkt i museets egen samling af de to meget betydelige danske kunstnere, Asger Jorn og Per Kirkeby. Der er nu skabt et internationalt netværk, som giver mange nye veje at gå fremover for min efterfølger, siger Jacob Thage i en pressemeddelelse.



Museets har Danmarks næststørste kunstsamling.