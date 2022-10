Efter chok-hærværk: Nu er maleriet på plads igen

Det var museumsdirektør Jacob Thage langt fra enig i, da TV2 ØSTJYLLAND mødte ham i april kort efter hændelsen. Han var dengang dybt rystet over, at nogen kunne finde på at ødelægge museets kunstværker.

- Det er virkelig afstumpet, brutalt og uden sans for, hvad kunst kan og er. Det er et værk, som har betydet meget for mange mennesker, sagde Jacob Thage.