Simones kunst skaber debat: - Jeg aner ikke, om jeg har ødelagt dyre malerier

Så kritikken er heller ikke noget, der får Simone Andreasen til at miste modet. Hun ser det tværtimod som et udtryk for, at hun har ramt noget rigtigt, når værkerne er med til at engagere folk.

- Det er jo bare kunst, det må gerne ramme og gøre folk glade, men det må også gerne pisse dem lidt af. Hvis de bliver sure over en badeand, så må de blive sure over en badeand, siger hun og tilføjer, at størstedelen af dem, der henvender sig, elsker malerierne.