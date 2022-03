Puk pjækkede fra kunstskolen – i dag lever hun af skæve tegninger

Kreativiteten voksede i takt med Puk Ewdokia selv, der afsluttede folkeskolen og begyndte i gymnasiet. Det var det, man gjorde, og det er jo godt at have noget at falde tilbage på, påpegede flere. Men for Puk Ewdokia var tanken om at blive mere angstprovokerende, og hun vinkede farvel til klassekammeraterne.

Kærligheden til tegning førte hende i stedet til kunstskolen. Her modtog Puk Ewdokia mange timers undervisning, og selv om det var et bedre match, var mavefornemmelsen der ikke.

- Det blev nogle gange lidt for abstrakt for mig inde på kunstskolen, og så kunne jeg godt lide bare at gå rundt inde i byen og finde en bænk, hvor jeg kunne side og tegne noget, jeg kunne se lige foran mig, siger hun.

- Det er måske lidt spøjst, men jeg synes, der er et eller andet levende i bygningerne, selv om det er døde, flade ting, der bare står stille. Jeg kan virkelig fornemme sjælen i dem.