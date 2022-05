Tobias blev kendt for at bage - nu skal han noget helt andet

Det er musicalen 'M for marriage', der har silkeborgenseren på rollelisten, når den til september får premiere i Aarhus. Han glæder sig til at bruge en måned i sin gamle hjemby med forestillinger.

En karriere på de skrå brædder lå dog ikke ligefrem i kortene.

- Det har ikke været en stor drøm, jeg har haft, og det er en helt anden verden, end jeg er vant til. Men jeg kan godt lide, at det adskiller sig fra noget, jeg har lavet før, siger den kommende musicalskuespiller.

- Jeg er ikke nogen sangfugl

Tobias Hamann er dog ikke helt på udebane. I musicalen kommer han nemlig til at spille rollen som ilter kok.

Her kan han finde lidt inspiration fra sine mange timer i et køkken.

- Jeg har da kastet med en paletkniv i Den Store Bagedyst. Ej, det er meget humoristisk, og kokken er ret sjov. Men jeg har stået en del på scener rundt omkring, så det er ikke nyt for mig at stå foran et publikum, siger Tobias Hamann.



På denne scene er det dog dans, sang og rap, der fylder. Men det ser bagedyst-vinderen bare som en udfordring.

Han er allerede gået i gang med at øve og har fået tilknyttet en sang- og rapcoach.

- Jeg er ikke nogen sangfugl, men kan godt ramme tonerne, siger Tobias Hamann.

Teaterfolk så video og tog kontaktet

Helt galt kan det ikke være, for det var teaterfolkene selv, der tog kontakt til ham. De havde ifølge bagedyst-vinderen set en video, hvor han synger og spiller guitar.



- Jeg blev kontaktet af holdet bag, som satte et møde op, og så fik jeg nogle uger til at øve replikkerne inden. Det lød sjovt, gakket og som en stor udfordring, så jeg blev nødt til at sige ja, siger Tobias Hamann.